Власти Алабамы сообщили о первой жертве шторма "Салли"

Тропический шторм "Салли" привел к гибели одного человека в штате Алабама. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил мэр города Ориндж-Бич Тони Кеннона.

Это первая жертва "Салли", который был ураганом второй категории, когда обрушился на побережье Мексиканского залива в среду ночью. Подробности гибели человека пока не уточняются.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, ураган ослабел до тропического шторма. Скорость ветра внутри атмосферного явления составляет 20,1 м/с. "Салли" находится в 110 км к северо-западу от Дотана (штат Алабама) и движется на северо-восток со скоростью 11,2 км/ч.

По оценке метеорологов, "Салли" вызвал "катастрофическое и угрожающее жизням людей наводнение" во Флориде и на юге Алабамы. Без электроэнергии остались более 540 тыс. потребителей.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает приблизительно 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.