Байден намерен встретиться с премьером Японии в Белом доме в апреле

Президент США Джо Байден планирует провести очную встречу в Белом доме с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в апреле текущего года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Глава японского правительства станет первым иностранным лидером, с которым Байден встретится в своей официальной резиденции. При этом, переговоры могут с апреля сдвинуться на более поздний срок, их проведение зависит от успехов в борьбе с распространением нового коронавируса. Встреча должна подчеркнуть важность американо-японского альянса, а также стать первой в череде визитов в США иностранных лидеров.

В феврале 2009 года занимавший в то время пост премьера Японии Таро Асо также стал первым иностранным лидером, которого 44-й президент США Барак Обама принял в Белом доме.