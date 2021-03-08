Байден намерен встретиться с премьером Японии в Белом доме в апреле
Президент США Джо Байден планирует провести очную встречу в Белом доме с премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой в апреле текущего года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Глава японского правительства станет первым иностранным лидером, с которым Байден встретится в своей официальной резиденции. При этом, переговоры могут с апреля сдвинуться на более поздний срок, их проведение зависит от успехов в борьбе с распространением нового коронавируса. Встреча должна подчеркнуть важность американо-японского альянса, а также стать первой в череде визитов в США иностранных лидеров.
В феврале 2009 года занимавший в то время пост премьера Японии Таро Асо также стал первым иностранным лидером, которого 44-й президент США Барак Обама принял в Белом доме.
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