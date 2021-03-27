Несколько человек пострадали при стрельбе в Вирджинии
Несколько человек получили в субботу ранения в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния). Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter на странице местного отделения полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Полиция Вирджинии-Бич расследует стрельбу с несколькими пострадавшими, чьи ранения могут представлять угрозу жизни", - отмечается в тексте. Уточняется, что на месте происшествия находятся многочисленные сотрудники правоохранительных органов.
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