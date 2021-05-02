Байден встретился с главой "Моссада"
Президент США Джо Байден провел в пятницу встречу с находившимся в Вашингтоне главой израильской службы внешней разведки ("Моссад") Йоси Коэном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Ранее в четверг, Коэнвстретился с госсекретарем США Энтони Блинкен. Глава спецслужбы выразил "глубокую обеспокоенность" деятельностью Ирана в ядерной сфере.
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе регулярного брифинга для журналистов не стал ни подтверждать, ни опровергать факт консультаций между Блинкеном и Коэном. По его словам, США и Израиль находятся в тесном контакте.
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