Байден встретился с главой "Моссада"

Президент США Джо Байден провел в пятницу встречу с находившимся в Вашингтоне главой израильской службы внешней разведки ("Моссад") Йоси Коэном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в четверг, Коэнвстретился с госсекретарем США Энтони Блинкен. Глава спецслужбы выразил "глубокую обеспокоенность" деятельностью Ирана в ядерной сфере.

Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе регулярного брифинга для журналистов не стал ни подтверждать, ни опровергать факт консультаций между Блинкеном и Коэном. По его словам, США и Израиль находятся в тесном контакте.