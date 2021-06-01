Постпред США при ООН посетит Турцию 2-4 июня
Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд 2-4 июня обсудит в Турции перспективы продления механизма трансграничной помощи Сирии. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении американской миссии при всемирной организации, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Посол встретится с высокопоставленными представителями турецких властей, чтобы обсудить укрепление отношений между США и Турцией; работу с нашими союзниками по НАТО по преодолению глобальных вызовов; улучшение сотрудничества по Сирии, в том числе по вопросу кризиса с беженцами, а также важнейшую роль Турции в обеспечении трансграничной помощи и работе по помощи сирийским беженцам", - отмечается в сообщении.
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