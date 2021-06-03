США планируют оказывать финансовую поддержку афганским силам
Соединенные Штаты планируют сосредоточиться на оказании в основном финансовой поддержки афганским силам после вывода своих войск из этой страны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС. заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
"Хочу подчеркнуть, что по состоянию на данный момент поддержка после вывода войск <...> будет сфокусирована в основном на финансовых средствах, также определенной логистической поддержке в более отдаленной перспективе", - приводит его слова пресс-служба Пентагона.
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