Байден призвал продолжить борьбу с терроризмом в Афганистане

Президент США Джо Байден подчеркнул, что усилия по борьбе с терроризмом в Афганистане должны продолжиться в свете вывода американского контингента из этой страны. Об этом американский лидер заявил в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе по итогам участия в саммите НАТО, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Между лидерами было также прочное согласие насчет Афганистана. Наши солдаты возвращаются, но мы продолжим дипломатическую, экономическую и гуманитарную поддержку народа Афганистана, продолжим поддерживать вооруженные силы и силы безопасности страны", - сказал он.

"Усилия по борьбе с терроризмом должны продолжиться, чтобы гарантировать, что Афганистан больше никогда не будет безопасным прибежищем для проведения атак против наших стран", - отметил Байден.