Американские силы переправили из Сирии в Ирак колонну грузовиков с зерном

Автоколонна американских сил вывезла в Ирак партию зерна, хранившегося на элеваторах сирийской провинции Хасеке. Об этом в воскресенье сообщило сирийское информационное агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, из Хасеке через пропускной пункт "Эль-Валид" американцы переправили на иракскую территорию 24 грузовика с пшеницей. В колонну также входили несколько бензовозов, в которых силы США транспортируют в Ирак нефть, добытую на месторождениях северо-восточной Сирии.

4 июля силы США вывезли из района Румейлан в провинции Хасеке на иракскую территорию 45 грузовиков с пшеницей и бензовозов с нефтью через тот же КПП "Эль-Валид". А днем ранее, как указывало САНА, американцы переправили в Ирак 37 цистерн с сирийской нефтью.