В Калифорнии пять человек получили ранения при стрельбе в магазине
Не менее пяти человек получили ранения при стрельбе, произошедшей в Оровилле (штат Калифорния) вечером в среду. Об этом сообщил мэр города Чак Рейнольдс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В AmPm [сеть небольших магазинов] <...> стрельба. Пять человек пострадали", - написал Рейнольдс на своей странице в Facebook.
По его словам, затем злоумышленник зашел в магазин сети Walmart, где также зафиксированы пострадавшие, их число не уточняется.
Позже мэр сообщил, что стрелявший задержан. "Подозреваемый на данный момент находится под стражей", - написал он.
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