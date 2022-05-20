Глава Минфина США заявила о планах G7 создать картель для покупки российской нефти

Министры финансов и главы ЦБ стран Группы семи (G7) обсудили в четверг вечером создание картеля покупателей для контроля цены на российскую нефть. Об этом сообщила журналистам глава Минфина США Джанет Йеллен, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Крупный картель необходим. Возможно, одного ЕС будет недостаточно, - приводит ее слова газета The Wall Street Journal. - Появилась идея введения санкций, вторичных санкций. Альтернативным подходом может быть идея тарифов вместо предельных цен".

По мнению министра, картель может установить потолок цены на российскую нефть. Таким образом, как предполагает Йеллен, партнерам удастся сократить доходы России, не создавая "слишком большую нагрузку на мировую экономику". "Цель заключается в том, чтобы обеспечить поступление некоторого количества российской нефти на рынок для удержания мировых цен на низком уровне во избежание возникновения у нас чрезмерных негативных последствий", - отметила она, добавив, что этот шаг может вызвать "шоки стагфляционного типа".