В Калифорнии разбился конвертоплан морской пехоты США

Конвертоплан MV-22B Osprey подразделения Корпуса морской пехоты США разбился в среду в штате Калифорния. Об этом говорится в заявлении авиабазы ВМС США в Эль Сентро, опубликованном в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы можем подтвердить, что воздушное судно, принадлежащее 3-му авиакрылу Корпуса морской пехоты, разбилось рядом с Глэмисом, штат Калифорния", - указывается в заявлении. "Вопреки слухам, распространяемым в социальных сетях, на его борту не было ядерных материалов", - подчеркивается в заявлении.

Ранее профильный портал USNI-News сообщил, что, согласно предварительным данным, на борту разбившегося конвертоплана могли находиться ядерные материалы. Данных о погибших и пострадавших на данный момент нет. По информации USNI-News, на борту MV-22B Osprey могли находиться от трех до пяти человек.