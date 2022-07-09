Twitter будет добиваться через суд покупки компании Илоном Маском

Twitter, владеющая одноименной соцсетью, намерена подать в суд на Илона Маска, чтобы добиться выполнения сделки по приобретению компании. Об этом заявил в пятницу председатель ее совета директоров Брет Тэйлор, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в пятницу юристы американского предпринимателя уведомили компанию, что расторгают соглашение о ее покупке. "Twitter привержен закрытию сделки по цене и условиям, согласованным с господином Маском и планирует подать иск для выполнения соглашения о слиянии", - написал он в Twitter, добавив, что они "уверены, что одержат верх" в предстоящем судебном процессе.