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Суд отказал Эмбер Херд в пересмотре вердикта по ее тяжбе с Джонни Деппом

США Материалы 14 июля 2022 02:15
Суд отказал Эмбер Херд в пересмотре вердикта по ее тяжбе с Джонни Деппом

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Баку/ Trend/ Утверждения бывшей жены актера о том, что она подвергалась бытовому насилию, ранее были признаны клеветой, передает Тrend со ссылкой на ТАСС.

Суд в штате Вирджиния отказал в пересмотре вынесенного в начале июня вердикта, согласно которому были признаны клеветой утверждения американской актрисы Эмбер Херд - бывшей жены актера Джонни Деппа - о том, что она подвергалась бытовому насилию.

Соответствующее ходатайство подали в начале текущего месяца адвокаты Херд. Они настаивали на том, что процесс прошел с нарушениями и должен быть проведен заново. Суд посчитал, что значимых нарушений не было.

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