Госсекретарь США провел телефонный разговор с главой МИД КНР

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел КНР Ван И провели в понедельник телефонный разговор, в ходе которого глава американской дипломатии поднял тему Украины, а также обсудил необходимость поддержания открытыми каналов связи между Вашингтоном и Пекином. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

"Госсекретарь обсудил необходимость поддержания открытыми линий коммуникации и ответственного выстраивания отношений между США и КНР", - отмечается в тексте.

Кроме того, Блинкен затронул ситуацию в Украине "с точки зрения глобальной безопасности и экономической стабильности".