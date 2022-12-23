Блинкен и Ван И обсудили поддержание открытых каналов связи между двумя странами

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Китая Ван И в пятнциу в телефонном разговоре обсудили поддержание открытых каналов связи между двумя странами, а также ситуацию на Украине и пандемию. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, распространенном по итогам переговоров.

"Госсекретарь обсудил необходимость поддержания открытых каналов связи и ответственного управления отношениями между США и КНР", - отметил дипломат. По его словам, Блинкен выразил обеспокоенность в связи ситуацией в Украине, а также угрозами, которые она, по его мнению, "представляет для глобальной безопасности и экономической стабильности".

Главы внешнеполитических ведомств США и КНР "обсудили текущую ситуацию с COVID-19, и госсекретарь подчеркнул важность прозрачности [в этом вопросе] для международного сообщества", заключил Прайс.