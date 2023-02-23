В Калифорнии не менее трех человек погибли в результате стрельбы

По меньшей мере три человека погибли в среду в американском округе Орандж (штат Калифорния). Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице местного отделения полиции в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"19-летний Кит Мелвин Мозес, подозреваемый в серии сегодняшних случаев применения огнестрельного оружия, в результате чего погибли трое, включая женщину, которой больше 20 лет, девятилетнюю девочку и сотрудника [телеканала] News 13", - отмечается в тексте. Подозреваемый задержан.

По информации агентства Associated Press, журналист был смертельно ранен недалеко от места произошедшей ранее стрельбы, в результате которой погибли женщина и девочка. Сообщается, что еще один член съемочной группы телеканала пострадал и находится в критическом состоянии.