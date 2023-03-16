Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. США

В США вертолет потерпел крушение после попытки угона

США Материалы 16 марта 2023 12:08 (UTC +04:00)
В США вертолет потерпел крушение после попытки угона

Читайте Trend в

Легкий вертолет Bell 429 потерпел в среду крушение в аэропорту города Сакраменто (штат Калифорния) после неудачной попытки угнать его. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на заявление полиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Предполагаемый угонщик скрылся с места преступления, о пострадавших не сообщается. "В настоящее время никто не задержан, - сообщила полиция. - Расследование находится на ранней стадии, информация является предварительной".

Вертолет принадлежит компании Capitol Helicopters. Она сообщила, что летательный аппарат получил серьезные повреждения. Кроме того, несколько других вертолетов компании подверглись вандализму. К расследованию подключилось Федеральное бюро расследований.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости