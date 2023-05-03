Выход выпусков вечерних шоу в США приостановят из-за забастовки сценаристов Голливуда

Выход новых эпизодов большинства популярных вечерних развлекательных телепередач в США будет приостановлен из-за первой за 15 лет забастовки сценаристов Голливуда. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила во вторник газета The New York Times.

По ее сведениям, на паузу поставлены в том числе такие телепередачи как "Ночное шоу с Джимми Фэллоном", "Позднее шоу со Стивеном Колбером", "Джимми Киммел в прямом эфире" и "Поздней ночью с Сетом Майерсом". Телеканалам NBC, ABC и CBS придется в вечернее время транслировать повторы предыдущих эпизодов этих телепередач.

Ведущие популярных вечерних шоу в последние несколько недель регулярно созванивались, чтобы скоординировать свои действия на случай начала забастовки, сообщает издание.

Решение о начале забастовки было принято после шестинедельных переговоров с компаниями Netflix, Amazon, The Walt Disney, Paramount и Apple TV о заключении новых соглашений и повышении заработной платы.

Как отмечает телеканал CNN, забастовка может продлиться несколько месяцев. Последняя забастовка сценаристов была в 2007 году, продолжалась 100 дней и нанесла ущерб отрасли на сумму $3 млрд. По данным телеканала, профсоюз Writers Guild of America West представляет интересы 11,5 тыс. сценаристов. Помимо приостановки производства телепередач, забастовка затронет работу над выходом новых сериалов и фильмов.