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Байден: США продолжат удары по хуситам, если те не прекратят атаки на суда

США Материалы 13 января 2024 05:45 (UTC +04:00)
Байден: США продолжат удары по хуситам, если те не прекратят атаки на суда

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат наносить удары по силам хуситов в Йемене, если те не прекратят атаки на торговые суда в Красном море.

Об этом Trend передает со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение", - приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома. Байден, общаясь с журналистами, назвал хуситов "террористической группировкой".

Президент США также заявил, что передал некое послание Ирану, который, по мнению американских властей, оказывает поддержку йеменским мятежникам. "Я уже передал послание Ирану", - сказал он.

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