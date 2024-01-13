Байден: США продолжат удары по хуситам, если те не прекратят атаки на суда

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты продолжат наносить удары по силам хуситов в Йемене, если те не прекратят атаки на торговые суда в Красном море.

Об этом Trend передает со ссылкой на агентство Reuters.

"Мы обязательно ответим хуситам, если они продолжат свое возмутительное поведение", - приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома. Байден, общаясь с журналистами, назвал хуситов "террористической группировкой".

Президент США также заявил, что передал некое послание Ирану, который, по мнению американских властей, оказывает поддержку йеменским мятежникам. "Я уже передал послание Ирану", - сказал он.