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ВС США сбили более двадцати БПЛА хуситов

США Материалы 10 марта 2024 01:43 (UTC +04:00)
ВС США сбили более двадцати БПЛА хуситов

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БАКУ /Trend/ - Центральное командование Вооруженных сил США объявило, что за последние сутки было сбито по меньшей мере 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в районе Красного моря.

Об этом говорится в сообщении командовании на странице в соцсети X, передает Trend.

"США и коалиция смогли отразить атаку хуситов в районе Красного моря. В ходе последующих утренних боев силы США и коалиции успешно сбили по меньшей мере 28 беспилотных летательных аппаратов за период с 04:00 до 20:20 9 марта", - сообщили они в заявлении, опубликованном на странице командования.

В заявлении также отмечается, что ни один корабль США или коалиции не пострадал в результате нападения.

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