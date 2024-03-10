ВС США сбили более двадцати БПЛА хуситов

БАКУ /Trend/ - Центральное командование Вооруженных сил США объявило, что за последние сутки было сбито по меньшей мере 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) мятежного йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в районе Красного моря.

Об этом говорится в сообщении командовании на странице в соцсети X, передает Trend.

"США и коалиция смогли отразить атаку хуситов в районе Красного моря. В ходе последующих утренних боев силы США и коалиции успешно сбили по меньшей мере 28 беспилотных летательных аппаратов за период с 04:00 до 20:20 9 марта", - сообщили они в заявлении, опубликованном на странице командования.

В заявлении также отмечается, что ни один корабль США или коалиции не пострадал в результате нападения.