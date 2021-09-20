Среди погибших в вооруженном инциденте в России граждан Азербайджана нет – МИД

БАКУ /Trend/ - Среди погибших в вооруженном инциденте, произошедшем сегодня в российской Перми, граждан Азербайджана нет.

Об этом в ответ на запрос Trend сказала руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, сведений о том, что среди убитых и раненых есть граждане Азербайджана, не поступало. «Вопрос находится под контролем посольства Азербайджана в России», – добавила Лейла Абдуллаева.

Напомним, что утром 20 сентября в Пермском государственном университете произошел вооруженный инцидент, в результате которого погибли шесть человек, еще 28 лиц пострадали. Стрелок был обезврежен прибывшим на место происшествия сотрудником ДПС. Сейчас нападавший находится в больнице в тяжелом состоянии.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)