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Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)

Азербайджан Материалы 21 апреля 2024 18:02 (UTC +04:00)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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БАКУ /Trend/ - Баку номинирован на звание спортивной столицы мира в 2026 году.

Как сообщает Trend, об этом на прошедшей в Национальной арене гимнастики пресс-конференции по поводу кандидатуры Баку на звание спортивной столицы мира заявил начальник управления спорта министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов.

Пресс-конференция была организована с участием представителей оценочной комиссии премии «Всемирная спортивная столица», находящихся с визитом в нашей стране. Гостей, посетивших нашу страну, интересовала деятельность ряда спортивных объектов Баку.

Гости также встретились с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым.

Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)
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