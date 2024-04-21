Баку номинирован на звание спортивной столицы мира (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Баку номинирован на звание спортивной столицы мира в 2026 году.

Как сообщает Trend, об этом на прошедшей в Национальной арене гимнастики пресс-конференции по поводу кандидатуры Баку на звание спортивной столицы мира заявил начальник управления спорта министерства молодежи и спорта Эльнур Мамедов.

Пресс-конференция была организована с участием представителей оценочной комиссии премии «Всемирная спортивная столица», находящихся с визитом в нашей стране. Гостей, посетивших нашу страну, интересовала деятельность ряда спортивных объектов Баку.

Гости также встретились с министром молодежи и спорта Фаридом Гаибовым.