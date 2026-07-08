Title changed: First group of former IDPs arrives home to Azerbaijan's Kichik Galadarasi village (PHOTO) (UPDATE)
Details added: first version posted on 08:48
SHUSHA, Azerbaijan, July 8. The first 15 families relocated to Kichik Galadarasi village in Shusha, sent within a group of former internally displaced persons (IDPs), have arrived at their new homes, Trend's Karabakh bureau reports.
The families sent from different regions of the country this morning arrived in the village and began settling into their new homes.
During the ceremony, the families will be presented with the keys to their apartments.
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13:35
The first resettlement process has been implemented in Guneykhirman and Guzeykhirman villages of the Khojavend district according to the "First state program on the Great Return to the liberated territories of Azerbaijan".
This was announced in the report by the State Committee for Affairs of Refugees and Internally Displaced Persons, 21 families with 87 people were resettled in the village of Guneykhirman in the first stage, and 18 families with 72 people were resettled in the village of Guneykhirman.
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08:48
The next group of former internally displaced persons (IDPs) has been sent to Azerbaijan's Khojavand and Shusha districts.
This was announced by the State Committee for Affairs of Refugees and IDPs on its official website.
The current phase of the resettlement includes the relocation of 21 families (87 people) to Guzeykhirman village and 18 families (72 people) to Guneykhirman village in the Khojavand district.
Additionally, 15 families (51 people) are relocated to the Kichik Galadarasi village of the Shusha district.
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Kiçik Qaladərəsi kəndinə köçürülən ilk ailələr mənzil başına çatıb (FOTO) (YENİLƏNİB)
Şuşa. Trend:
Şuşanın Kiçik Qaladərəsi kəndinə köçürülən ilk 15 ailə mənzil başına çatıb.
Trend-in Qarabağ bürosunun xəbərinə görə, bu gün səhər saatlarında respublikanın müxtəlif bölgələrindən yola salınan ailələr kəndə çataraq yeni evlərinə yerləşməyə başlayıblar.
Mərasim çərçivəsində ailələrə sahib olduqları mənzillərin
açarları təqdim olunacaq.
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13:35
“Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Böyük Qayıdışa dair I Dövlət Proqramı”na əsasən, Xocavənd rayonunun Güneyxırman və Quzeyxırman kəndlərinə ilk köç prosesi gerçəkləşib.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə, ilk mərhələdə Quzeyxırman kəndinə 21 ailə 87 nəfər, Güneyxırman kəndinə isə 18 ailə - 72 nəfər köçürülüb.
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07:06
İşğaldan azad olunan Xocavənd və Şuşa rayonlarına növbəti köç prosesi gerçəkləşib.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına görə, bu mərhələdə Xocavənd rayonunun Quzeyxırman kəndinə 21 ailə (87 nəfər), Güneyxırman kəndinə 18 ailə (72 nəfər) və Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kəndinə 15 ailə (51 nəfər) köçürülüb.
Doğma yurda qayıdan sakinlər hərtərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təşəkkür ediblər. Onlar, həmçinin torpaqlarımızı işğaldan azad edən rəşadətli Azərbaycan Ordusuna, qəhrəman əsgər və zabitlərimizə minnətdarlıqlarını bildirib, bu yolda canlarından keçən şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər.