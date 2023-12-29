В 2023 году в Карабахе и Восточном Зангезуре состоялось открытие 12 энергообъектов "АзерЭнержи" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В 2023 году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана были открыты подстанции и гидроэлектростанции, построенные "АзерЭнержи" в 12 местах.

Как сообщает в пятницу Trend, со ссылкой на ОАО "АзерЭнержи", в 2024 году будет введено в эксплуатацию еще 12 ГЭС.

"Так, при участии Президента Ильхама Алиева введена в эксплуатацию узловая подстанция "Джебраил" напряжением 330 кВ, построенная в рамках проекта международного энергетического коридора Азербайджан-Турция-Европа.

Также, в соответствии со стратегией "зеленой" энергетики, в 2023 году в Кяльбаджарском районе после реконструкции открыты малые ГЭС "Чираг-1" мощностью 8,33 мегаватт, "Чираг-2" мощностью 3,6 мегаватт, "Гамышлы" мощностью 6,33 мегаватт, "Союгбулаг" мощностью 5,3 мегаватт и "Мейдан" мощностью 3,4 мегаватта.

Параллельно в 2023 году "АзерЭнержи" было открыто новопостроенная 110-киловольтная подстанция "Горчу" в Лачине и городская узловая подстанция "Лачин". В то же время были реконструированы и введены в эксплуатацию в Лачинском районе малые гидроэлектростанции "Мишни" мощностью 8,25 МВт и "Алхаслы" мощностью 6 МВт.

Президент Ильхам Алиев также принял участие в открытии недавно построенной ГЭС "Джахангирбейли" мощностью 10,5 мегаватт ОАО "АзерЭнержи". В декабре состоялось открытие 110-киловольтной узловой подстанции "Агдам".

Одним из самых запоминающихся событий 2023 года стало подключение Ханкенди и других районов к энергосистеме Азербайджана, всего через четыре дня после антитеррористических мероприятий 19-20 сентября.

В заключение отметим также, что в 2023 году на территориях, освобожденных от оккупации, началось строительство 9 электростанций "АзерЭнержи", и в настоящее время ведется строительство гидроэлектростанций в 12 местах Карабаха и Восточного Зангезура (в том числе этих 9 станций), которые будут производить экологически чистую "зеленую" энергию, на нескольких из них работы завершены. В 2024 году планируется ввести в эксплуатацию эти 12 станций", - говорится в сообщении "АзерЭнержи".

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