Станьте владельцем квартиры от Yelo Bank!

Для молодых семей, мечтающих о собственном доме или желающих отремонтировать нынешнюю квартиру, Yelo Bank предлагает уникальную возможность в честь 2-го февраля - Дня молодежи. Приобретение жилья становится более доступным и выгодным с условиями кредитования от 7% годовых.



Ипотечный кредит предоставляется с минимальным сроком до 25 лет при первоначальном взносе от 20%. Максимальная сумма кредита – до 150 000 AZN. В дополнение к выгодным условиям, Yelo Bank предлагает удобные решения через свои онлайн-сервисы. Будущие домовладельцы могут без труда рассчитать ежемесячный платеж с помощью ипотечного калькулятора на сайте yelo.az. Ежемесячный платеж по ипотеке можно осуществить в любой момент через мобильное приложение Yelo Bank, без необходимости обращения в филиала или платежным терминалам.



Не упустите свой шанс - подайте заявку на ипотечный кредит в Yelo Bank уже сегодня и сделайте шаг к реализации своей мечты о собственном доме. Для получения более подробной информации об ипотечном кредитовании и оформлении заявки онлайн, посетите: https://bit.ly/ylqfgps



Вас интересуют банковские услуги? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az



Yelo Bank – Яркий Банкинг!