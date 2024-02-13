Yelo Bank облегчает международные переводы: теперь достаточно номера телефона!

Yelo, один из лидеров инноваций в банковской отрасли, представляет очередное новшество! Теперь, благодаря сотрудничеству с Visa, переводы денег за границу через приложение Yelo стали еще удобнее. Это нововведение позволяет осуществлять переводы друзьям и родственникам за рубежом без необходимости ввода банковских данных, используя лишь номер мобильного телефона.

Для осуществления перевода выберите получателя из контактов, перейдя в раздел «Перевод за границу по номеру телефона» в меню «Переводы» приложения Yelo, и введите необходимые данные. Учтите, что банковская карта получателя должна также поддерживать данную функцию.

Приложение Yelo стало первым банковским приложением, предлагающим услугу перевода денег за границу по номеру мобильного. Каждый пользователь Yelo может воспользоваться этой услугой, выполняя банковские операции всего в несколько кликов и без необходимости посещения филиала. В скором времени функционал Yelo App будет дополнительно расширен, и клиентам будут доступны новые важные возможности. Скачайте приложение, чтобы наслаждаться всеми преимуществами Yelo круглосуточно: http://bit.ly/ylmbltb

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