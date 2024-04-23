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Azer Türk Bank открыл еще один филиал (ФОТО)

Экономика Материалы 23 апреля 2024 10:17 (UTC +04:00)
Azer Türk Bank открыл еще один филиал (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Государственный Azer Turk Bank продолжает расширять сеть обслуживания.

Сегодня открыл свои двери расположенный в городе Сумгаит филиал “Sumqayıt KOB ofisi və Rəqəmsal filialı”. Созданный в новой концепции филиал, предоставляет все виды банковских услуг физическим лицам и владельцам малого и среднего бизнеса.

Этот новый, современный офис расположен по адресу проспект Гейдара Алиева, 208С. Как и в других цифровых офисах банка, услуги, продукты и операции предлагаются в электронном формате.

Этот филиал, обеспечивающий высокий уровень обслуживания, предоставляет физическим лицам все виды банковских услуг, включая получение различных видов кредитов и платежных карт, а также оформление депозитов.

Банкоматы и терминалы банка будут обслуживать клиентов круглосуточно, 24/7. Здесь клиенты смогут вносить и снимать средства со своих карточных счетов, через банкоматы нового поколения, поддерживающие бесконтактные операции.

В офисе КОБ представителям малого и среднего бизнеса предлагаются кредиты на выгодных условиях, на развития своего бизнеса и финансирования различных проектов.

Банк продолжает работу в направлении дальнейшего повышения качества обслуживания клиентов, полностью адаптируя свою деятельность к требованиям и критериям современного мира.

С более подробной информацией об услугах и продуктах Банка можно ознакомиться на сайте https://atb.az, официальных корпоративных страницах Банка в социальных сетях, WhatsApp (055) 7770 945 или позвонив в Колл-центр банка по номеру 945.

Azer Türk Bank открыл еще один филиал (ФОТО)
Azer Türk Bank открыл еще один филиал (ФОТО)
Azer Türk Bank открыл еще один филиал (ФОТО)
Azer Türk Bank открыл еще один филиал (ФОТО)
Azer Türk Bank открыл еще один филиал (ФОТО)
Azer Türk Bank открыл еще один филиал (ФОТО)
Azer Türk Bank открыл еще один филиал (ФОТО)
Azer Türk Bank открыл еще один филиал (ФОТО)
Azer Türk Bank открыл еще один филиал (ФОТО)
Azer Türk Bank открыл еще один филиал (ФОТО)
Azer Türk Bank открыл еще один филиал (ФОТО)
Azer Türk Bank открыл еще один филиал (ФОТО)
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