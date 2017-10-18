В Брюсселе состоялось заседание подкомитета ЕС и Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Европейский союз и Азербайджан 16-17-го октября провели шестое заседание подкомитета по вопросам справедливости, свободы, безопасности, а также прав человека и демократии в Брюсселе.

Встреча прошла в атмосфере открытости и конструктивности, и позволила проанализировать текущую ситуацию в стране со времени последнего заседания подкомитета в 2016-ом году, оценить прогресс, достигнутый во всех соответствующих областях, и изучить пути углубления сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, в том числе в контексте продолжающихся переговоров по новому юридическому соглашению.

В течение первого дня обсуждений стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как миграция, управление границами и предоставление убежища, а также осуществление соглашений об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии.

Второй день был посвящен открытой дискуссии о демократии и ситуации с правами человека в Азербайджане и в Европейском союзе.

ЕС и Азербайджанская Республика также рассмотрели вопросы сотрудничества в области прав человека в рамках международных организаций, в частности в Совете Европы и ОБСЕ.

Представители ЕС оценили членство Азербайджана в этих организациях и подчеркнули важность соблюдения международных обязательств, принятых участниками этих организаций.

Делегацию Азербайджана на встрече возглавил заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамед-Гулиев. Со стороны ЕС принял участие глава двустороннего отдела Европейского партнерства «Внешние действия» Дирк Шубель.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)