В Брюсселе состоялось заседание подкомитета ЕС и Азербайджана

18 октября 2017 14:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Европейский союз и Азербайджан 16-17-го октября провели шестое заседание подкомитета по вопросам справедливости, свободы, безопасности, а также прав человека и демократии в Брюсселе.

Встреча прошла в атмосфере открытости и конструктивности, и позволила проанализировать текущую ситуацию в стране со времени последнего заседания подкомитета в 2016-ом году, оценить прогресс, достигнутый во всех соответствующих областях, и изучить пути углубления сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, в том числе в контексте продолжающихся переговоров по новому юридическому соглашению.

В течение первого дня обсуждений стороны обменялись мнениями по таким вопросам, как миграция, управление границами и предоставление убежища, а также осуществление соглашений об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии.

Второй день был посвящен открытой дискуссии о демократии и ситуации с правами человека в Азербайджане и в Европейском союзе.

ЕС и Азербайджанская Республика также рассмотрели вопросы сотрудничества в области прав человека в рамках международных организаций, в частности в Совете Европы и ОБСЕ.

Представители ЕС оценили членство Азербайджана в этих организациях и подчеркнули важность соблюдения международных обязательств, принятых участниками этих организаций.

Делегацию Азербайджана на встрече возглавил заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамед-Гулиев. Со стороны ЕС принял участие глава двустороннего отдела Европейского партнерства «Внешние действия» Дирк Шубель.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан - единственная страна СССР, превзошедшая уровень 1990 г. – зампред комитета Госдумы РФ
Политика 15:39
Австралия заинтересована в экспорте продовольственной продукции в Азербайджан
Бизнес 14:09
На российско-азербайджанской границе началось строительство автомоста через реку Самур
Экономика 13:04
Президент Польши посетит Азербайджан (Эксклюзив)
Политика 10:19
Польша и Азербайджан должны использовать свои возможности для создания транспортных коридоров - министр (Эксклюзив)
Экономика 10:04
Европа и Азербайджан должны вместе искать новые источники газа для Южного газового коридора - глава МИД Польши (Эксклюзив)
Экономика 09:57
Пренебрежение и даже нарушение правил являются источником международной напряженности - глава МИД Польши (Интервью)
Политика 08:01
В Азербайджане имеются благоприятные условия для бизнеса и инвестиций - Джон Хаммонд (ФОТО)
Общество 02:06
Польша и Азербайджан должны использовать свои возможности для создания транспортных коридоров - министр (Эксклюзив)
Экономика 00:11
Европа и Азербайджан должны вместе искать новые источники газа для Южного газового коридора - глава МИД Польши (Эксклюзив)
Экономика 17 октября 23:52
Президент Польши посетит Азербайджан (Эксклюзив)
Политика 17 октября 23:09
Председательство Австрии в ОБСЕ выразило готовность поддерживать усилия по достижению мира в нагорно-карабахском конфликте
Нагорно-карабахский конфликт 17 октября 21:37
У Армении нет возможности авансировано платить за оружие - эксперт
Нагорно-карабахский конфликт 17 октября 19:31
Узбекистан и Азербайджан приняли участие в форуме Арабского экономического сотрудничества
Узбекистан 17 октября 13:17
Казахстанская торгово-логистическая компания выходит на Азербайджанский рынок
Бизнес 17 октября 11:51
Казахстан приобретет у Азербайджана авиатопливо
Энергетика 16 октября 17:45
Азербайджанские велосипеды будут экспортироваться в Грузию
Бизнес 16 октября 17:36
Азербайджан увеличил объем грузоперевозок
Бизнес 16 октября 17:17