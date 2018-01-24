Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором Statoil (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду встретился в Давосе с генеральным исполнительным директором компании Statoil Эльдаром Сатре.

В ходе встречи была отмечена успешная деятельность компании Statoil в Азербайджане на протяжении 25 лет. Были обсуждены перспективы сорудничества по месторождениям «Азери», «Чираг», «Гюнешли», а также «Карабах» и «Дан улдузу». Состоялся обмен мнениями о развитии сотрудничества в будущем.

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