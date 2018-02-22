Египет готов сотрудничать с Азербайджаном во всех сферах - Президент

22 февраля 2018 20:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси в четверг принял министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева, говорится в четверг в сообщении министерства.

Министр передал Президенту Египта приветствия и письмо Президента Ильхама Алиева.

Министр отметил, что восстановление совместной межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом связано с экономическим развитием обеих стран. Говоря о реформах в Азербайджане, Мустафаев подчеркнул, что в результате этих реформ в стране была создана благоприятная среда для бизнеса и инвестиций.

Также во время встречи был затронут армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Было отмечено, что Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана и продолжает их оккупацию, несмотря на решения и резолюции международных организаций

Мустафаев также проинформировал Президента Египта о встречах, которые были проведены в рамках его визита в страну, о заседании совместной комиссии и документах, которые будут подписаны.

Министр экономики также пожелал успехов Ппрезиденту Абдул-Фаттаху Ас-Сиси на президентских выборах, которые состоятся в марте.

Абдул-Фатх аль-Сиси сказал, что официальный Каир готов сотрудничать с Азербайджаном во всех сферах. Подчеркнув, что Египет и Азербайджан являются дружественными и братскими народами, Президент Египта выразил благодарность народу Азербайджана и лично Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную его стране в трудный период.

Президент Египта попросил передать приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Азербайджан и Египет подписали ряд документов о сотрудничестве (ФОТО)
Бизнес 22 февраля 21:49
Египет поддерживает решение нагорно-карабахского конфликта в интересах азербайджанского народа
Нагорно-карабахский конфликт 22 февраля 17:16
Египет намерен привлечь азербайджанские инвестиции в развитие Суэцкого канала
Бизнес 22 февраля 10:58
Власти Египта опровергли участие в газовой сделке с Израилем
Израиль 21 февраля 17:13
Иордания полностью поддерживает позицию Азербайджана по Нагорному Карабаху - министр
Политика 21 февраля 13:14
Азербайджан и Иордания могут наладить совместный выпуск лекарств (ФОТО)
Бизнес 21 февраля 12:59
Завершается дипломатическая миссия посла Египта в Азербайджане
Политика 20 февраля 19:46
Узбекская бытовая техника будет поставляться в Египет
Бизнес 20 февраля 15:32
Министр экономики Азербайджана посетит Иорданию и Египет
Бизнес 19 февраля 13:02
В Каире открыли белорусско-египетское производство техники МАЗ
Беларусь 19 февраля 09:13
Профсоюзы Беларуси и Египта договорились об укреплении отношений
Беларусь 17 февраля 09:23
Азербайджан и Турция готовятся к реализации совместных проектов в селе Джоджуг Марджанлы
Бизнес 14 февраля 18:49
Азербайджан предлагает Германии создать СП в рамках проекта SOCAR Polymer
Бизнес 13 февраля 19:47
Шахин Мустафаев: Работа немецких компаний на оккупированных территориях Азербайджана недопустима
Нагорно-карабахский конфликт 13 февраля 19:30
Азербайджан огласил объемы экспорта вина в 2017 году
Бизнес 13 февраля 16:29
Шахин Мустафаев: У Армении нет шансов подключиться к транспортным коридорам Азербайджана
Бизнес 13 февраля 16:07
Шахин Мустафаев о китайских инвестициях в экономику Азербайджана
Бизнес 13 февраля 16:03
Азербайджан надеется занять значительную долю в транзитных перевозках из Китая в Европу
Бизнес 13 февраля 16:02