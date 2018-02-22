Египет готов сотрудничать с Азербайджаном во всех сферах - Президент

БАКУ /Trend/ - Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси в четверг принял министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева, говорится в четверг в сообщении министерства.

Министр передал Президенту Египта приветствия и письмо Президента Ильхама Алиева.

Министр отметил, что восстановление совместной межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Египтом связано с экономическим развитием обеих стран. Говоря о реформах в Азербайджане, Мустафаев подчеркнул, что в результате этих реформ в стране была создана благоприятная среда для бизнеса и инвестиций.

Также во время встречи был затронут армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт. Было отмечено, что Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана и продолжает их оккупацию, несмотря на решения и резолюции международных организаций

Мустафаев также проинформировал Президента Египта о встречах, которые были проведены в рамках его визита в страну, о заседании совместной комиссии и документах, которые будут подписаны.

Министр экономики также пожелал успехов Ппрезиденту Абдул-Фаттаху Ас-Сиси на президентских выборах, которые состоятся в марте.

Абдул-Фатх аль-Сиси сказал, что официальный Каир готов сотрудничать с Азербайджаном во всех сферах. Подчеркнув, что Египет и Азербайджан являются дружественными и братскими народами, Президент Египта выразил благодарность народу Азербайджана и лично Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную его стране в трудный период.

Президент Египта попросил передать приветствия Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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