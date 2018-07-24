Визит Президента Ильхама Алиева во Францию внесет большой вклад в более активную интеграцию Азербайджана в ЕС - депутат

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ильхама Алиева во Францию внесет большой вклад в более активную интеграцию Азербайджана в мировое сообщество, в том числе в ЕС.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыхов.

По его словам, Азербайджан всегда уделял особое внимание отношениям с Францией, являющейся одним из авторитетных государств мира.

«Иногда звучат мнения о том, что Франция друг Армении, там сильная армянская диаспора, поэтому Франции отличается проармянской позицией. Но глава государства проводит такую политику, что Франция уже начинает занимать нейтральную позицию. Ни одна страна, забыв о собственных интересах, не будет обеспечивать интересы других. И это вдвойне выгодно Азербайджану», - сказал Садыхов.

Депутат добавил, что Азербайджан заключает договоры с государствами, имеющими новые технологии, обладающими большим опытом в развитии своего ненефтяного сектора, что поможет развить эту сферу в стране на уровне современных требований.

«Франции также выгодно сотрудничать с Азербайджаном. Сотрудничество с Францией также нам на пользу», - сказал Садыхов.

По его словам, Франция больше не будет открыто занимать проармянскую позицию.

«Потому что Азербайджан и Франция проводят такие встречи, налаживают столь высокие связи и в в настоящее время между ними существуют связи высокого уровня», - сказал парламентарий.

Отметим, что 19-20 июля состоялся визит Президента Ильхама Алиева в Париж, в рамках которого были проведены продуктивные переговоры с представителями 11 французских компаний, а также подписаны контракты на сумму свыше двух миллиардов долларов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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