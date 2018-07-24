Визит Президента Ильхама Алиева во Францию внесет большой вклад в более активную интеграцию Азербайджана в ЕС - депутат

24 июля 2018 15:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Визит Президента Ильхама Алиева во Францию внесет большой вклад в более активную интеграцию Азербайджана в мировое сообщество, в том числе в ЕС.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Садыхов.

По его словам, Азербайджан всегда уделял особое внимание отношениям с Францией, являющейся одним из авторитетных государств мира.

«Иногда звучат мнения о том, что Франция друг Армении, там сильная армянская диаспора, поэтому Франции отличается проармянской позицией. Но глава государства проводит такую политику, что Франция уже начинает занимать нейтральную позицию. Ни одна страна, забыв о собственных интересах, не будет обеспечивать интересы других. И это вдвойне выгодно Азербайджану», - сказал Садыхов.

Депутат добавил, что Азербайджан заключает договоры с государствами, имеющими новые технологии, обладающими большим опытом в развитии своего ненефтяного сектора, что поможет развить эту сферу в стране на уровне современных требований.

«Франции также выгодно сотрудничать с Азербайджаном. Сотрудничество с Францией также нам на пользу», - сказал Садыхов.

По его словам, Франция больше не будет открыто занимать проармянскую позицию.

«Потому что Азербайджан и Франция проводят такие встречи, налаживают столь высокие связи и в в настоящее время между ними существуют связи высокого уровня», - сказал парламентарий.

Отметим, что 19-20 июля состоялся визит Президента Ильхама Алиева в Париж, в рамках которого были проведены продуктивные переговоры с представителями 11 французских компаний, а также подписаны контракты на сумму свыше двух миллиардов долларов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Произошедшее в Гяндже событие, в первую очередь, теракт - депутат
Политика 12 июля 12:51
В Азербайджане должны быть наказаны лица, призывающие к террору в соцсетях - депутат
Политика 10 июля 12:43
Гражданская солидарность в связи с аварией в энергосистеме Азербайджана показала единство власти и народа - депутат
Политика 6 июля 17:37
Военный парад в Баку по случаю 100-летия азербайджанской армии - очередное предупреждение Армении - депутат
Политика 27 июня 08:09
Пашинян дал армянскому народу настолько нереальные обещания, что теперь не может выполнить ни одно из них - азербайджанский депутат
Политика 8 июня 18:22
Защита армян некоторыми конгрессменами никак не повлияет на отношения между Азербайджаном и США - депутат
Политика 2 июня 11:45
Лента новостей
В Баку отметили юбилей Расима Балаева: Пример героических образов для молодежи (ФОТО)
Культура 16:54
Израиль направит протест в ООН в связи со сбитым самолетом ВВС Сирии
Израиль 16:52
Лавров и Герасимов направились на переговоры в Париж, сообщил источник
Россия 16:49
Узбекистан лидирует среди стран СНГ по динамике роста продаж автомобилей LADA (Эксклюзив)
Бизнес 16:43
Госагентство об участии азербайджанских СК в проекте обязательного медстрахования (Эксклюзив)
Бизнес 16:40
SOCAR в несколько раз увеличила поставки газа в Украину
Энергетика 16:34
Визит Президента Ильхама Алиева во Францию особо значим с точки зрения объективного подхода к решению карабахской проблемы - депутат
Политика 16:31
Крупная азербайджанская компания удвоит инвестиции в Черногорию
Бизнес 16:27
Завтра на Абшероне местами возможны кратковременные грозовые дожди
Общество 16:25