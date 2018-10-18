Президент Ильхам Алиев расширил полномочия министерства экономики

18 октября 2018 20:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ о внесении изменений в указ от 20 февраля 2014 года «О внесении изменений в указ от 28 декабря 2006 года «О мерах по усовершенствованию деятельности министерства экономического развития Азербайджана».

Согласно указу, в «Положение о министерстве экономики Азербайджана» добавляется подпункт 3.0.63-1.

Согласно подпункту, министерство экономики будет осуществлять контроль за соблюдением требований Жилищного кодекса Азербайджана управляющими субъектами, а также требовать заключения договоров с жителями в соответствии с порядком управления многоквартирными зданиями, получать сведения от участников жилищных отношений для изучения ситуации с соблюдением требований соответствующего законодательства, анализировать их, проводить необходимые мероприятия по поступившим обращениям в связи с вопросами, указанными в этом подпункте.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев по согласованию с Президентом определить порядок использования части средств, полученных созданным главой государства юридическим лицом публичного права (за исключением лиц, статус которых установлен законом, а также тех, которые не входят в структуру государственных органов, но находятся в их подчинении) за проделанную работу и оказанные услуги.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев: Сотрудничество между Азербайджаном и Италией успешно как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций (ФОТО)
Политика 10:45
Президент Ильхам Алиев: В последние годы связи между Азербайджаном и Туркменистаном поднялись на новый уровень
Политика 10:18
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в закон о борьбе с легализацией денежных средств и финансированием терроризма
Политика 17 октября 20:42
Президент Ильхам Алиев отозвал почетного консула Азербайджана в Австралии
Политика 17 октября 18:41
Президент Ильхам Алиев повысил должностные оклады действительных членов и членов-корреспондентов НАНА
Политика 17 октября 18:39
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Шекинском районе
Политика 17 октября 18:22
Лента новостей
Расширяется воздушное сообщение между Казахстаном и Финляндией
Бизнес 20:51
Казахстан и Финляндия договорились о запуске новых проектов
Бизнес 20:42
Главный фактор, приводящий к психическим расстройствам, - обилие информации - Герай Герайбейли
Общество 20:38
Италия считает Азербайджан одним из своих самых преданных партнеров - председатель Сената
Политика 20:36
Помпео: США объединят генконсульство в Иерусалиме с новым американским посольством
США 20:34
Азербайджан увеличил экспорт молочной продукции (Эксклюзив)
Бизнес 20:20
В Азербайджане меняют подход к развитию сотрудничества с арабскими инвесторами
Бизнес 20:08
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации книги "По следам одной жизни" (ФОТО)
Политика 19:51
Туристы из стран Ближнего Востока предпочитают отдыхать в дорогих отелях Азербайджана
Общество 19:48