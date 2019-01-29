Президент Ильхам Алиев утвердил Госпрограмму социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах

29 января 2019 19:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об утверждении Государственной программы социально-экономического развития регионов в 2019-2023 годах.

Согласно указу, в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме, министерству финансов и министерству экономики поручено ежегодно в процессе подготовки государственного бюджета и государственных инвестиционных программ принимать необходимые меры для учета финансовых средств.

Министерству экономики поручено координировать осуществление мероприятий, предусмотренных в Госпрограмме, и раз в год информировать Президента Азербайджана о ходе исполнения программы.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из указа.

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