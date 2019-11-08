Армения пытается посредствам отношений с Грецией и Кипром донести голос Еревана до Европы - политолог

БАКУ /Trend/ - Еще в марте в ходе визита министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна на Кипр было объявлено о первой ассамблее трехстороннего формата Армения-Греция-Кипр, которая должна состояться в январе в Ереване. Формат трехстороннего сотрудничества Армения-Греция-Кипр инициировала Армения. Однако, дело в том, что такой трехсторонний формат рассматривается как потенциальное препятствие для геополитических интересов Турции и Азербайджана.

Об этом сказала Trend эксперт по международным отношениям, политолог Рамия Мамедова.

По словам политолога, в Армении состоялась встреча президента Греции Прокопиоса Павлопулоса и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на которой обсуждались, в том числе перспективы трехсторонней встречи лидеров Армении Кипра и Греции:

"Известно, что Армения является членом ЕАЭС и ОДКБ, а Кипр и Греция входят в Европейский Союз, Греция вообще является членом НАТО. Поэтому можно предположить, что Армения пытается посредствам дружбы и отношений с этими странами донести голос Еревана до Европы, до мирового сообщества не только проблемы с Турцией, но также и карабахскую проблему. Однако мы знаем, что Армения это страна, "за душой" у которой ничего нет. Это моноэтническое государство, которое пытается посредствам этих двух европейских государств донести свою ложь миру”.

По мнению политолога, несмотря на общность интересов, Греция и Кипр могут предпочесть Армении Азербайджан.

“Между тем, если встанет выбор перед Грецией и Кипром в сфере сотрудничества между Азербайджаном и Арменией, то они предпочтут работать с Азербайджаном. Со страной, которая является наиболее сильной в регионе, которая и по политическим и экономическим показателям гораздо более стабильна и надежна, нежели Армения.

Кроме того, у Азербайджана выгодное геополитическое расположение. Поэтому с Азербайджаном сотрудничают практически все страны Европы и Запада.

Если рассматривать вопрос именно в этом ключе, то очевидно, что для Греции и Кипра выгоднее сотрудничество с Азербайджаном, чем с Арменией», - сказала Мамедова.

Касаясь роли Армении в трехстороннем формате, эксперт отметила, что в качестве важного партнера потенциал ее крайне сомнителен:

«Даже в плане населения, Армения является моноэтническим государством, там кроме армян никто не живет. Кроме прочего Армения сегодня крайне нестабильна. Как мы видим там постоянные разногласия и трения между бывшими и нынешними властями, а это дестабилизирует политическую ситуацию в стране. И конечно, это экономические ресурсы, которые абсолютно ничего не сулят этим двум, скажем, европейским странам.

Поэтому я думаю, исторические претензии, которые объединяют Кипр и Грецию с Арменией отойдут на второй план, в сравнении с очень весомыми экономическими перспективами сотрудничества с Азербайджаном. Потому, что формат трехстороннего сотрудничества, прежде всего предполагает экономическое развитие стран-участниц.

Исходя из этого можно с уверенностью сказать, что значимость и влияние этих трехсторонних отношений будет не далеко не на столь высоком уровне, которого ожидают в Армении, потому, что экономические вопросы здесь будут перевешивать исторические».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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