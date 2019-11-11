МИД: Только возвращение изгнанных из Нагорного Карабаха азербайджанцев в свои дома может открыть реальные возможности для решения конфликта

11 ноября 2019 18:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Конечно, азербайджанская община Нагорно-карабахского региона является неотъемлемой частью любого предлагаемого плана по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом в понедельник сказала Trend пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова, озвученное им в ответ на вопрос о Нагорно-карабахском конфликте в ходе пресс-конференции в Ереване.

"Как мы всегда отмечали, хочу еще раз подчеркнуть, что только возвращение изгнанных из этого региона азербайджанцев в свои дома в Нагорном Карабахе может открыть реальные возможности решения конфликта в пределах границ Азербайджана на основе статуса самоуправления высокого уровня, который предусматривает сосуществование обоих общин региона - азербайджанской и армянской, в условиях мира и безопасности.

Для этого, прежде всего, должны быть проведены предметные переговоры по урегулированию конфликта, и армянские оккупационные силы должны покинуть Нагорный Карабах и семь прилегающих районов Азербайджана", - сказал Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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