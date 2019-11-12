Президент Ильхам Алиев: В последние 16 лет Азербайджан переживает период динамичного развития

БАКУ /Trend/ - В последние 16 лет Азербайджан переживает период динамичного развития.

Об этом, как передает Trend, сказал, в частности, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая Ильгара Аббасова, Мардана Джамалова, Азиза Азизова, Эльшада Гасанова, Рафига Гулиева в связи с назначением на должности глав исполнительной власти соответственно города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

Президент отметил, что в нашей стране продолжаются кадровые реформы.

"Они являются составной частью общих реформ. После прошлогодних президентских выборов начался новый период реформ, которые в настоящее время продолжаются. Может возникнуть вопрос: если в стране обеспечено динамичное развитие, то какая необходимость в реформах? Могу однозначно ответить, что да, необходимость в реформах есть. Реформы означают совершенствование, означают адаптацию к новому времени, означают прогресс. Если обратить внимание на опыт стран, добившихся успехов в мировом масштабе, то можно убедиться в том, что они были достигнуты именно за счет прогресса", - сказал глава государства.

По его словам, в последние 16 лет Азербайджан переживает период динамичного развития.

"Оно проявляется во всех сферах. В значительной степени возрос международный авторитет нашей страны. Сегодня мы осуществляем свою деятельность как страна, заслуживающая очень высокого уважения в мировом масштабе. Это еще раз подтвердил проведенный недавно в Баку Саммит Движения неприсоединения. Мы уже председательствуем в Движении неприсоединения – второй по величине после ООН организации в мировом масштабе, председательство будет продолжаться на протяжении трех лет. Оно было достигнуто единогласным решением 120 стран. То есть, это свидетельствует о том, что, по меньшей мере, две трети мирового сообщества поддерживают Азербайджан и высоко оценивают нашу политику", - отметил Президент Ильхам Алиев.

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