Мероприятие в США обернулось крахом для армянских парламентариев

БАКУ /Trend/ - Мероприятие “Обеты бархатной революции в Армении: продвижение демократических реформ и усиление стратегического сотрудничества с США" обернулось крахом для армянских парламентариев.

Мероприятие состоялось 14 ноября в Германском фонде Маршалла в Вашингтоне, выступили вице-спикер армянского парламента Ваге Энфиаджян, депутаты Лилит Макунц (руководитель альянса Пашиняна "Мой шаг"), Эдмон Марукян и Татевик Айрапетян.

Как сообщает в пятницу Trend, несмотря на подготовку, которая длилась несколько дней, мероприятие, нацеленное на пропаганду нового правительства Армении, собрало лишь около полутора десятка человек.

Это в очередной раз показало, насколько в США скептически относится к "реформистским" намерениям Армении. Наряду с этим, визит армянских депутатов, совпав по времени с визитом президента Турции в США, остался "в тени".

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.