Президент Азербайджана и правительство показали пример, как быстро и эффективно отвечать на вызовы современности - российский эксперт

Политика 22 апреля 2020 09:29 (UTC+04:00)
Президент Азербайджана и правительство показали пример, как быстро и эффективно отвечать на вызовы современности - российский эксперт

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана и правительство показали пример, как быстро и эффективно отвечать на вызовы современности.

Об этом сказал Trend, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

По его словам, Азербайджан столкнулся на самом деле не с одним, а сразу с двумя вызовами: «Пандемия коронавируса и падение цен на нефть. Последнее наносит серьезный удар по всем экспортерам нефти. Дело в том, что в рамках ОПЕК + по сравнению с первым кварталом 2020 года сокращение добычи составит всего 4,3 миллиона баррелей в день. Реальное падение спроса на нефть из-за коронавируса в апреле-мае составит около 19 миллионов баррелей в день. Однако, на этот случай у Баку накоплены соответствующие финансовые резервы».

Эксперт отметил, что режим карантина – это стандартная мера по борьбе с пандемией, альтернативы которой нет: «Но, ввод карантинного режима означает поставить экономику на паузу, столкнуться с ростом безработицы, сокращением зарплат и прочим. Ведь в Азербайджане, как и в любой развитой экономике гармонично присутствует и частный, и государственный сектора. Однако Президент Азербайджана и правительство показали пример, как быстро и эффективно отвечать на вызовы современности. В общей сложности, в рамках программы, реализуемой в данном направлении, количество общественных рабочих мест достигло 90 000. До введения особого карантинного режима около 38 000 человек были трудоустроены и продолжают работать. Также запущен механизм обеспечения безработных и неофициально трудившихся лиц, которые лишились работы из-за введения особого карантинного режима, единовременными выплатами на уровне прожиточного минимума в стране - в размере 190 манатов».

Разуваев считает, что Азербайджан показал пример и странам СНГ, и странам тюркского мира: «Азербайджанский опыт противодействия пандемии и ее последствиям интересен и нам в Москве».

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT

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