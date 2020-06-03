Состоялось открытие Тертерского филиала ОАО “Азерхалча” (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - 3 июня Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в открытии Тертерского филиала Открытого акционерного общества «Азерхалча».
Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал главу государства о созданных на предприятии условиях.
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