Состоялась встреча между Джейхуном Байрамовым и послом Италии в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Джейхун Байрамов девятого сентября принял чрезвычайного и полномочного посла Италии в Азербайджане Аугусто Массарини.

Как сообщили в среду Trend в министерстве, отметив высокий уровень сотрудничества между двумя странами, министр сообщил, что ярким примером тому являются совместные декларации о стратегическом партнерстве, подписанные на уровне лидеров двух стран.

Было отмечено, что осуществление взаимных визитов на высоком уровне между нашими странами внесло значительный вклад в дальнейшее укрепление отношений, в этом контексте была подчеркнута значимость государственного визита Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию в феврале этого года.

В свою очередь, посол Аугусто Массарини отметил успешное развитие стратегических отношений между двумя странами во многих сферах.

Стороны обменялись мнениями по расширению сотрудничества в политической, экономической, энергетической, образовательной, научной, культурной и других областях, в том числе по вопросам реализации проектов в ненефтяном секторе.

С удовлетворением было отмечено, что солидарность и взаимопомощь, проявленные двумя странами в борьбе с пандемией COVID-19, с которой столкнулся весь мир, полностью соответствуют высокому уровню развития отношений между Азербайджаном и Италией.

Джейхун Байрамов проинформировал собеседника об оккупационной политике Армении в отношении Азербайджана, последней провокации, совершенной подразделениями ВС Армении в направлении Товузского района Азербайджана на государственной границе двух стран, нацеленных на повышение напряженности в регионе действиях и заявлениях военно-политического руководства Армении, а также о небезызвестной позиции Азербайджана по урегулированию конфликта. Было подчеркнуто, что одинаковый подход к стране-оккупанту Армении и подвергшемуся оккупации Азербайджана является неприемлемым, наблюдающийся на протяжении долгих лет данный подход служит основой для отказа Арменией положить конец своей оккупационной политике и предпринять конкретные шаги в данной связи.

Министр выразил признательность послу Аугусто Массари за принципиальную позицию Италии в связи с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

На встрече также были обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев)