Армянская армия раздроблена на нерегулярные отряды и потеряла возможность сопротивляться - депутат

БАКУ /Trend/ - Потерпевшее поражение на поле боя военно-политическое руководство Армении, совершая против азербайджанского народа военные преступления и террор на государственном уровне, попыталось поколебать веру наших граждан, породить тревогу у населения, но все эти попытки потерпели крах.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Жаля Ахмедова. По ее словам, повторный ракетный обстрел второго по величине азербайджанского города Гянджи не смог сломать боевой дух граждан Азербайджана, а напротив, повысил его.

"С гордостью следует отметить, что наши граждане демонстрируют высокий патриотизм, солидарность, решительность и непоколебимую волю, всевозможными способами поддерживают славную армию Азербайджана. Каждый из нас, тесно сплотившись вокруг Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева, полностью поддерживает принятые главой государства решения и верим в него.

Военно-политическое руководство Армении должно и непременно ответит за совершенные военные преступления. Доблестная армия Азербайджана мстит на боле боя за все эти акты террора, армянская сторона несет колоссальные потери. В отличие от фашистской Армении, азербайджанская сторона строго соблюдает принципы гуманизма, международное законодательство и Женевские конвенции.

В настоящее время возможности сопротивления армянской армии сведены на нет, среди личного состава царит страх и тревога, недоверие к своему командованию. Власти и командование не в силах контролировать ситуацию. Становится ясно, что в основе обстрела населенных пунктов Азербайджана и мирных жителей по приказу военно-политического руководства Армении, стоят неудачи на фронте, бессилие перед армией Азербайджана.

Призываю международную общественность не быть равнодушной к военным преступлениям Армении против мирного населения Азербайджана, и обеспечить привлечение к ответственности криминальное руководство Армении. Если этого не сделает мировое сообщество, то Азербайджан сделает это сам", - добавила Жаля Ахмедова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)