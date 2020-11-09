Спикер парламента Азербайджана поздравила народ страны с Днем Государственного флага

БАКУ /Trend/ - Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова поздравила азербайджанский народ по случаю отмечаемого 9 ноября Дня Государственного флага, передает в понедельник Trend.

"Поздравляю с Днем Государственного флага! Мы очень счастливы и гордимся тем, что азербайджанский триколор гордо развевается на наших освобожденных землях, в Физули, Джебраиле, Зангилане, Губадлы, в Шуше - сердце нашего Карабаха. Архитектором этих побед, подаривших каждому из нас чувство бесконечного счастья, гордости и радости, является Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев. Под его руководством наша славная армия, героические воины страны освобождают от оккупации азербайджанские земли, водружая на них наш триколор. Да здравствует Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев! Да здравствует славная Азербайджанская армия! Карабах - наш, Карабах - это Азербайджан!" - говорится в поздравлении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)