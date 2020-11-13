Армянам, для которых Кельбаджар не является Родиной, несложно сжигать там дома - историк

БАКУ /Trend/ - Армяне, которые были переселеныв Кельбаджар после его оккупации армянскими террористами, возвращаются обратно с условием соблюдения их прав на уровне ООН. Однако армяне сжигают дома, в которых они долгое время жили. Этот факт вновь показывает, кто является истинным владельцем азербайджанских земель.

Об этом в пятницу сказал Trend завотделом Института истории НАНА Байрам Гулиев.

По его словам, армяне, перемещенные в село Баглыпая Кельбаджарского района после его оккупации армянскими террористами второго апреля 1993 года, выводятся из села российскими солдатами в соответствии с положениями заявления от 10 ноября 2020 года.

"Однако во время переселения они поджигают дома, наносят ущерб инфраструктуре. Необходимо проанализировать и сравнить поведение азербайджанского населения, изгнанного с родины в указанную нами дату, а также армян, которые выводятся отсюда сейчас. Напомню, что в 90-е годы азербайджанцы были эвакуированы из Кельбаджара с большим трудом. Некоторые из них были убиты армянами, некоторые взяты в плен, убиты дети. Несмотря на все эти страдания, ни один азербайджанец не нанес ущерб селам Кельбаджара. Сожжение домов армянами, некогда переселенными сюда, возвращающимися сегодня обратно с соблюдением их прав на уровне ООН, еще раз показывает, что они не являются истинными владельцами азербайджанских земель. Кельбаджарцы не стали бы сжигать свои дома, потому что это их родина. Армянам, для которых Кельбаджар не является Родиной, несложно сжигать там дома, потому что духовных связей с этими землями они не имеют", - добавил Байрам Гулиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)