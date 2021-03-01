Отождествлять Ходжалинский геноцид с Сумгайытскими событиями полный абсурд - депутат

БАКУ /Trend/ - На протяжении всей истории армяне выдвигали необоснованные обвинения в адрес Азербайджана, используя ложь и фальсификацию. Одно из этих абсурдных обвинений связано с событиями в Сумгайыте. Армяне пытаются выдать провокации, запланированные и совершенные ими же против Азербайджана во времена СССР, как трагедию армян. Армяне даже пошли дальше и, в соответствии со своей коварной сущностью, воздвигли в разных городах Армении так называемые памятники жертвам сумгайытских событий.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Депутат подчеркнула, что на днях премьер-министр Армении Никол Пашинян, "посетив" один из таких так называемых памятников в Цицернакаберде, попытался представить свой народ как "многострадальный".

"Это "посещение" накануне Ходжалинского геноцида, одного из самых тяжких преступлений в истории человечества, совершенного армянами против азербайджанского народа, является плодом армянской хитрости.

Пытаясь представить себя миру "многострадальным" народом, они стараются приравнять сумгайытские провокации к Ходжалинскому геноциду. Однако их уловки не работают и не сработают. Проведение каких-либо параллелей между событиями в Сумгайыте и Ходжалинским геноцидом связано с некомпетентностью и отсутствием политической грамотности руководства Армении.

Руководство Армении забывает, что виновниками сумгайытских событий были сами армяне. Эти провокации были спланированы заранее. Хочу обратить внимание на то, что шесть человек из убитых армянами во время тех событий были азербайджанцами. Организатором и руководителем погромов был армянин Эдуард Григорян. Он был преступником, сами армяне свидетельствовали против него.

Основываясь на многочисленных показаниях армян, проживающих в Сумгайыте, суд приговорил Эдуарда Григоряна к 12 годам лишения свободы, после чего он был доставлен в Армению для отбывания наказания, но там был освобожден.

Помимо этого, 92 человека, осужденных в связи с сумгайытскими событиями, были приговорены к лишению свободы, один приговорен к смертной казни. Другими словами, эти события были не трагедией, как выдумывают армяне, а провокацией, совершенной самими же армянами. Арест по этому делу армян прямо подтверждает эту реальность", - уточнила Афет Гасанова.

Депутат подчеркнула, что, исходя из приведенных выше фактов, проведение любых параллелей между Ходжалинским геноцидом и событиями в Сумгайыте - не что иное, как мошенничество и плутовство.

"Ходжалинский геноцид - одно из тяжелейших преступлений против человечности, совершенное из глубокой ненависти к нации и направленное на ее уничтожение. События в Сумгайыте не идут ни в какое сравнение с Ходжалинским геноцидом.

Во время Ходжалинского геноцида, совершенного армянами против азербайджанского народа, из города были депортированы 5379 человек, 1275 человек были взяты в плен и заложники, подвергнуты пыткам. Судьба 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна, 487 человек получили ранения различной степени тяжести, тысячи мирных жителей различного возраста стали инвалидами от огнестрельных ранений, восемь семей были полностью истреблены, 130 детей потеряли одного, 25 детей - обоих родителей, 613 человек, в том числе 63 ребенка, 70 пожилых людей и 106 женщин, были зверски убиты с применением пыток.

К сожалению, виновные в Ходжалинском геноциде, в отличие от провинившихся в сумгайытских событиях, до сих пор находятся на свободе. Хотя Генеральная прокуратура Азербайджана выдвинула обвинения в отношении 40 организаторов этого геноцида, объявив их в розыск, они все еще не понесли наказания", - подытожила Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)