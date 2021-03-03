Азербайджан и Венесуэла обсудили возможности развития сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Сегодня председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с послом Венесуэлы Кристофером Альберто Мартинез Берротераном, сообщает в среду Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Председатель парламента отметила развитие дружественных отношений между двумя странами, несмотря на большое географическое расстояние.

«Налаженные дипломатические связи между двумя странами создали благоприятные условия для развития межгосударственных отношений. Визиты высокого уровня, проводимые переговоры и подписанные между странами документы говорят о добром намерении расширять сотрудничество. Развитие политических связей создает условия для использования потенциала, существующего в таких сферах, как инвестирование, энергетика, транспортный сектор, наука, образование и окружающая среда».

Председатель парламента Азербайджана подчеркнула, что поддержка Венесуэлой территориальной целостности Азербайджана в решении нагорно-карабахского конфликта расценивается как дружественное отношение.

Спикер добавила, что Азербайджан намерен развивать отношения с Венесуэлой на уровне парламентов: «Развитие связей между законодательными органами двух стран окажет положительное влияние и на углубление сотрудничества в других сферах жизни».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)