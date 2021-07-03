Президент Ильхам Алиев: Считаю, что США могут внести существенный вклад в утверждение устойчивого мира и атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией

Политика 3 июля 2021 15:32 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Считаю, что США могут внести существенный вклад в утверждение устойчивого мира и атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Считаю, что США в соответствии со сложившейся реальностью могут внести существенный вклад в утверждение устойчивого мира и атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравительном письме, направленном Президенту США Джо Байдену по случаю 4 Июля – Дня независимости США.

«Как Вам известно, в результате продолжавшейся в минувшем году в течение 44 дней Отечественной войны, был положен конец оккупации Арменией признанных на международном уровне территорий Азербайджана, восстановлена территориальная целостность нашей страны, обеспечено исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН.

Завершение конфликта создало новую геополитическую реальность в регионе, сформировало благоприятную почву для устойчивого мира, экономического возрождения и регионального сотрудничества. Считаю, что США в соответствии со сложившейся реальностью могут внести существенный вклад в утверждение устойчивого мира и атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией на основе взаимного уважения территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности границ.

В настоящее время на освобожденных от оккупации территориях идут работы по восстановлению и реконструкции. В качестве партнеров в этом процессе нам хотелось бы видеть также американские компании.

Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Соединенными Штатами и впредь будут развиваться и укрепляться в соответствии с интересами двух народов»,- сказал глава государства.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Карабахский конфликт следует исключить из списка «замороженных» ОБСЕ - казахстанский депутат
Карабахский конфликт следует исключить из списка «замороженных» ОБСЕ - казахстанский депутат
ОБСЕ продолжит поддерживать меры по укреплению доверия на Южном Кавказе - председатель ОБСЕ
ОБСЕ продолжит поддерживать меры по укреплению доверия на Южном Кавказе - председатель ОБСЕ
Назначен новый региональный менеджер МФК по Южному Кавказу
Назначен новый региональный менеджер МФК по Южному Кавказу
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Считаю, что США могут внести существенный вклад в утверждение устойчивого мира и атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией Политика 15:32
Президент Ильхам Алиев: Нам хотелось бы видеть также американские компании в процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана Политика 15:29
Азербайджанцы Финляндии обратились к международным организациям в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай Общество 15:20
В Италии закрыли 10 нелегальных каналов продажи вакцин от COVID-19 и ковид-сертификатов Европа 14:54
На съемках фильма в Чехии произошел взрыв Европа 14:52
На западе Ирака боевики подорвали две опоры линии электропередачи Арабские страны 14:51
При Союзе промышленников Туркменистана создадут отраслевые ассоциации Бизнес 14:16
На пастбища Кельбаджара переносят пчеловодческие хозяйства (ФОТО) Экономика 14:09
ОАО «Азеришиг» и U&R Company подписали контракт на строительство подстанции Экономика 13:38
Международный банк Азербайджана приобретет услуги по техобслуживанию Тендеры 13:24
Освобожденное село Шотланлы Агдамского района (ВИДЕО) Азербайджан 13:17
Азербайджанские студенты обратились к международным организациям по поводу загрязнения Арменией реки Охчучай Политика 13:17
Минсельхоз Азербайджана направит до 110 тыс. манатов на проектирование капремонта объектов Бизнес 13:13
Нацсовет молодежных организаций Азербайджана обратился в международные структуры по поводу загрязнения Арменией реки Охчучай (ФОТО) Политика 13:02
Минфин Азербайджана выставит на торги среднесрочные гособлигации на 20 млн манатов Финансы 12:58
Президент Ильхам Алиев поздравил Джо Байдена Политика 12:53
История любви футболиста сборной Камеруна и азербайджанки (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 12:52
Завтра в Баку будет до 37 градусов тепла Общество 12:49
Река Охчучай, протекающая из Армении в Азербайджан, свидетельствует об экологической катастрофе - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО) Политика 12:48
НПЗ в Туркменистане закупит химпродукцию и вспомогательные материалы Тендеры 12:32
В России выявили 24 439 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 12:29
Уголь "умирает", и АБР хочет от него избавиться - Форум НПО (Эксклюзив) Энергетика 12:16
Внеочередное заседание Милли Меджлиса отложено Политика 12:01
Узбекская компания поставит аммиачную селитру в Туркменистан Бизнес 11:54
Оператор связи Казахстана привлечет услуги по разработке ПО Тендеры 11:53
Казахстанская нефтяная компания закупит трубы Тендеры 11:52
Казахстанская нефтяная компания закупит запчасти к компрессорам Тендеры 11:51
Казахстанское АО закупит автобусы Тендеры 11:50
СП в Казахстане закупит трубы Тендеры 11:48
Обзор основных событий финансового рынка Азербайджана за неделю Финансы 11:47
Суд показал, что воюющих с армянской стороны угрозами заставили участвовать в боях - азербайджанский эксперт Политика 11:43
В Ичеришехер появилась индийская царевна – первая из семи красавиц (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11:42
Назван объем поставки российского дизтоплива SOCAR в Украину Энергетика 11:19
При поддержке Azercell наши школьники завоевали две медали на Международной Олимпиаде по Информатике! ИКТ 11:01
Сегодня в Баку пройдет 4-й матч в рамках ЕВРО-2020 Азербайджан 11:00
Азербайджанская нефть дорожает Финансы 10:48
Статистика по COVID-19 в КР за сутки: 1352 новых случая, 8 летальных исходов Кыргызстан 10:41
В Азербайджане на этой неделе подорожали драгметаллы (ОБЗОР) Финансы 10:38
Туркменистан и Казахстан обсудили подготовку к международным мероприятиям высокого уровня Бизнес 10:37
В ОДКБ заявили, что ситуация на севере Афганистана ухудшается и вызывает озабоченность Другие страны 10:35
Обзор основных событий транспортного сектора Азербайджана за неделю Транспорт 10:34
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных землях Азербайджана Азербайджан 10:25
Туркменистан и Турция обсудили подготовку к визиту Реджепа Тайипа Эрдогана в Ашхабад Туркменистан 10:22
ЕС готов к большему взаимодействию для всеобъемлющего урегулирования после второй Карабахской войны - Боррель Политика 10:10
Обзор главных событий в ИКТ-секторе Азербайджана за неделю ИКТ 09:49
Манат на этой неделе укрепился к евро (ОБЗОР) Финансы 09:44
В Азербайджане предложено создать совет ректоров вузов Общество 09:40
Назначен новый резидент - координатор ООН в Азербайджане Политика 09:23
Вакцинация детей от коронавируса не рекомендуется - азербайджанский врач Общество 09:09
Азербайджанский мугам прозвучит на Чеховском фестивале в Москве Культура 08:56
Оползень сошел в центральной части Японии, 20 человек пропали без вести Другие страны 08:45
"Лаборатория Касперского" готова помочь предприятиям Азербайджана совершить переход к Industry 4.0. ИКТ 08:24
Rolls-Royce примет участие в разработке двигателя для японского боевого самолета В мире 08:12
Восемь регионов Казахстана в «красной» зоне по коронавирусу Казахстан 07:28
Президент Ирана Хасан Рухани открыл шесть национальных проектов по всей стране Иран 07:07
ЕС и EBRD увеличивают финансирование грузинских компаний Грузия 06:58
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,3 млн человек Турция 06:57
Власти Саудовской Аравии ограничат поездки подданных в ОАЭ, Вьетнам, Эфиопию и Афганистан Арабские страны 06:22
У берегов Турции произошло землетрясение Турция 05:53
Компания Kaseya подверглась масштабной кибератаке В мире 05:32
Сборная Италии повторила рекорд команды Франции 1984 года Спорт 04:43
Ученые выяснили причину гибели мамонтов В мире 03:44
Число погибших при обрушении дома во Флориде выросло до 22 США 02:46
Около 300 палестинцев пострадали в стычках с полицией Израиля на Западном берегу Израиль 02:08
Переговоры министров ОПЕК+ отложили на понедельник Энергетика 01:33
Сборная Италии обыграла бельгийцев и вышла в полуфинал Евро Спорт 01:01
У берегов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 6,1 Другие страны 00:57
Глава представительства Европейского союза в Азербайджане назначен главой представительства ЕС в Казахстане Политика 00:38
Азербайджан является "окном" в Центральную Азию - посол Аргентины Экономика 00:01
Узбекистан готов к строительству своей первой АЭС Узбекистан 2 июля 23:47
Турция в числе мировых лидеров по борьбе с пандемией - Эрдоган Турция 2 июля 23:13
ОАЭ и Мексика не поддержали продление сделки ОПЕК+ после апреля 2022 года Энергетика 2 июля 23:02
Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020 Спорт 2 июля 22:49
США рассчитывают, что вывод американских войск из Афганистана завершится к концу августа США 2 июля 22:32
С хормозганской таможни вывезено более 11 млн тонн товаров Иран 2 июля 22:30
В Грузии опять подорожало топливо Энергетика 2 июля 22:07
Путин и Макрон обсудили Карабах Политика 2 июля 22:02
Один человек погиб и пятеро пострадали при пожаре на НПЗ «Petromidia» Казахстан 2 июля 21:56
Neqsol Holding и Nobel Oil заинтересованы участвовать в проектах по возобновляемой энергии в Азербайджане Энергетика 2 июля 21:44
Будут рассмотрены инвестиционные возможности итальянских компаний в Туркменистане Туркменистан 2 июля 21:42
В Азербайджане определяется коммуникационная стратегия по страховому просвещению Финансы 2 июля 21:39
Грузия отложила введение правила об обязательном предъявлении результатов ПЦР-теста для вакцинированных иностранцев Грузия 2 июля 21:18
Делегация «Самрук-Казына» и «КазМунайГаз» ознакомилась с работами по усовершенствованию буровой установки Satti (ФОТО) Экономика 2 июля 21:11
Представитель MasterCard огласил программу по безналичным платежам для Азербайджана до 2025 г. Экономика 2 июля 20:45
Военный комитет НАТО посетит Грузию в сентябре Грузия 2 июля 20:29
Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор членам армянского вооруженного формирования Азербайджан 2 июля 20:17
В Азербайджане вузам необходимо предоставить автономию – эксперт Общество 2 июля 19:56
Геостат раскрыл уровень инфляции в Грузии Бизнес 2 июля 19:37
Оргкомитет по подготовке Каспийского экономического форума согласовал программу мероприятия Россия 2 июля 19:31
В связи с завтрашним матчем ЕВРО-2020 в Баку будут организованы экспресс-маршруты Общество 2 июля 19:21
Исламское наследие Азербайджана – мечеть Биби-Эйбат (ВИДЕО) Культура 2 июля 19:18
На северо-востоке Туркменистана появится новое предприятие по производству стройматериалов Строительство 2 июля 18:54
Железные дороги Туркменистана объявили тендер на закупку материально-технических ресурсов Тендеры 2 июля 18:46
Обнародована повестка следующего внеочередного заседания Милли Меджлиса Политика 2 июля 18:44
В Азербайджане названо число зарегистрированных на портале icazə.e-gov.az свадебных торжеств Общество 2 июля 18:42
Завершились международные лётно-тактические учения «Анатолийский орёл – 2021» (ФОТО/ВИДЕО) Общество 2 июля 18:37
Фирангиз Ализаде награждена юбилейной медалью "100-летие Пограничной службы Азербайджана" Социум 2 июля 18:33
Кыргызстан может выйти на афганский рынок транзитом через Туркменистан Бизнес 2 июля 18:25
Азербайджан и Словакия провели межмидовские политконсультации Политика 2 июля 18:19
Агентство развития медиа Азербайджана реализует проекты поддержки Азербайджан 2 июля 18:18
Все новости