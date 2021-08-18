Азербайджанские миротворцы обеспечивают безопасную эвакуацию граждан Франции из аэропорта Кабула
БАКУ /Trend/ - Утром 17 августа азербайджанские миротворцы обеспечили безопасную эвакуацию из Международного аэропорта Кабула более 100 сотрудников ООН и других международных организаций, сообщает в среду Trend.
Кроме того, в настоящее время они обеспечивают эвакуацию порядка 100 граждан Франции, в спешке покидающих Афганистан и уезжающих на родину.
Азербайджанские военные достойно, беспристрастно и на высшем уровне выполняют свою гуманитарную миссию.
Отметим, что миротворческий контингент Азербайджана выполняет задачи по охране и обороне одного из секторов Международного аэропорта Кабула.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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