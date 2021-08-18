Азербайджанские миротворцы обеспечивают безопасную эвакуацию граждан Франции из аэропорта Кабула

БАКУ /Trend/ - Утром 17 августа азербайджанские миротворцы обеспечили безопасную эвакуацию из Международного аэропорта Кабула более 100 сотрудников ООН и других международных организаций, сообщает в среду Trend.

Кроме того, в настоящее время они обеспечивают эвакуацию порядка 100 граждан Франции, в спешке покидающих Афганистан и уезжающих на родину.

Азербайджанские военные достойно, беспристрастно и на высшем уровне выполняют свою гуманитарную миссию.

Отметим, что миротворческий контингент Азербайджана выполняет задачи по охране и обороне одного из секторов Международного аэропорта Кабула.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)