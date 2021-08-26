Азербайджан вывел своих миротворцев из Афганистана

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские миротворцы выведены из Афганистана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

26 августа, около 01:00, азербайджанские миротворцы в составе 120 человек, выполнявшие свои служебные обязанности в Кабульском международном аэропорту в Афганистане, были выведены из этой страны.

В настоящее время миротворцы, их вооружение и военное имущество доставлены воздушным транспортом в Анкару. В скором времени планируется возвращение наших военнослужащих на родину.

Азербайджанские миротворцы успешно выполнили совместно с силами братской Турции поставленные задачи, а также с высоким профессионализмом - служебные обязанности, обеспечив безопасность в Афганистане.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)