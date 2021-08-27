В Афганистане мы вместе с турецкими военнослужащими до последнего дня обеспечивали безопасность - азербайджанский миротворец

БАКУ /Trend/ - В Афганистане мы вместе с турецкими военнослужащими до последнего дня обеспечивали безопасность.

Об этом в пятницу сказал Trend старший лейтенант Эльмар Исмайлов, служивший в составе миротворческого контингента в Афганистане и вернувшийся сегодня на Родину.

Он рассказал, что служит в миротворческих силах с 2018 года, и с июля этого года продолжал службу в Афганистане: «В основном мы обеспечивали безопасность аэропорта. Вместе с турецкими вооруженными силами мы до последнего дня обеспечивали его безопасность. 15 августа, после прихода к власти талибов, в Афганистане началась массовая эвакуация. Мы вместе с турецкими военнослужащими участвовали в этом процессе, достойно выполнив свой долг, безопасно эвакуировали людей, обеспечив их питанием и водой. Наша миссия завершилась и мы вернулись на Родину».

Отметим, что сегодня в Баку вернулись 120 азербайджанских миротворцев, завершивших миссию в Афганистане.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)