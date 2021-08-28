Азербайджан продолжает вносить вклад в международный мир и безопасность

БАКУ /Trend/ - Накануне из Турции в Баку вернулся миротворческий контингент Азербайджана, выполнивший свою миссию в международном аэропорту Кабула в Афганистане, сообщает в субботу Trend.

120 азербайджанских миротворцев успешно выполнили поставленные перед ними задачи.

Они на высоком профессиональном уровне обеспечивали безопасность аэропорта вместе с турецкими миротворческими силами.

Миротворцы безопасно эвакуировали сотни людей из кабульского аэропорта, включая сотрудников ООН и других международных организаций. Среди эвакуированных были и около 100 граждан Франции.

Помимо образцового выполнения служебных обязанностей, особое внимание привлекли и человеческие качества азербайджанских миротворцев в Афганистане. В соцсетях было распространено видео, на котором азербайджанские миротворцы раздают воду в кабульском аэропорту. Все это является еще одним доказательством приверженности Азербайджана глобальной безопасности.

Наша страна продолжает вносить свой вклад в обеспечение мира и международной безопасности.

Напомним, что с 20 ноября 2002 года в составе «Международных сил содействия безопасности» (ISAF) в Афганистане начал действовать миротворческий взвод азербайджанской армии, состоящий из 22 военнослужащих. С 15 января 2008 года численность миротворческого контингента Азербайджана в Афганистане была увеличена до 40 военнослужащих.

2 октября 2008 года Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял решение о расширении миротворческого контингента Азербайджана в Афганистане.

С 19 февраля 2009 года миротворческий контингент азербайджанской армии в Афганистане, состоящий из 90 человек, действовал в составе турецкой роты в операциях ISAF. Личный состав роты обеспечивал безопасность телевизионной вышки в Кабуле, а также оружейного склада.

5 октября 2010 года для увеличения вклада азербайджанских миротворцев в операции «Международных сил содействия безопасности», проводимых НАТО в Афганистане, Азербайджан отправил в эту страну двух военных врачей и двух офицеров-саперов. Таким образом, численность азербайджанских миротворцев достигла 94.

С 1 января 2015 года в рамках новой небоевой миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане азербайджанский миротворческий контингент начал службу в соответствии с шестимесячным планом ротации. С января 2018 года численность азербайджанских миротворцев была увеличена до 120.

Помимо Афганистана, азербайджанские военные участвовали в миротворческих операциях в Косово, Ираке и Судане, внося вклад в международный мир и безопасность.

(Автор: Альпер Зия. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)